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Единый день ежемесячной выплаты средств из маткапитала установят в России

11:58
  • среда
  • 15 марта 2023

Об этом сообщил Социальный фонд

С июня 2023 года в России установят единый день выплаты средств из материнского капитала на детей до трех лет. Об этом в среду, 15 марта, рассказали в Социальном фонде.
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В ведомстве уточнили, что семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства пятого числа каждого месяца. Приходить деньги будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Пока даты выплат из материнского капитала различаются: в ряде регионов их переводят с 1-го по 15-е число, а где-то — с 16-го по 25-е. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле — за апрель.

Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня. Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Соцфонде рассказали, что за время действия в России программы материнского капитала сертификаты на его получение были выданы 13 млн семей. При этом уже более 10,6 млн семей, получивших сертификаты, распорядились средствами государственной поддержки на общую сумму 3,7 трлн рублей.

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