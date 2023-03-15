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В Москве 15 марта стало самым теплым днем с начала года

12:20
  • среда
  • 15 марта 2023

Воздух существенно прогрелся

В среду, 15 марта, температура воздуха в Москве поднялась до плюс 6,4 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
В Приморском и Хабаровском краях разгулялась непогода

По словам метеоролога, московский март наконец-то обогнал январь — в 11:00 температура воздуха на главной метеостанции столицы ВДНХ была зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала 2023 года.

При этом ранее самым теплым днем было 2 января — тогда температура поднялась до 6,2 градуса, написал Леус в своем Telegram-канале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москву будут приходить теплые воздушные массы с юга и юго-востока, сформированные в акватории Средиземного моря. Благодаря этому в столице ощутимо потеплеет.

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