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Россия расширила список машин для параллельного импорта

12:45
  • среда
  • 15 марта 2023

Эта мера введена в условиях санкций для обеспечения потребностей россиян

Министерство промышленности и торговли России расширило перечень товаров для параллельного импорта, в том числе включив в него марки автомобилей, ранее не входившие в список.
Производство автомобилей в России упало на 60%

В соответствии в поправками ввозить в Россию без согласования с правообладателем можно будет легковые и грузовые автомобили Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault.

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя с того момента, как только продажи стартовали в любой стране мира, напоминает "Интерфакс".

В конце 2022 года в ФТС рассказали, что объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил 20 млрд долларов, в основном это автомобили, станки и оборудование. В ведомстве выразили мнение, что использование механизма параллельного импорта "тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке".

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