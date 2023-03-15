Киев получит МиГ-29 сразу от нескольких стран

Польша поставит истребители в течение 4-6 недель

Украина в скором времени получит самолеты МиГ-29 сразу от нескольких стран.

Об этом в среду, 15 марта, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются в группе нескольких государств", - сказал он (цитата по РИА Новости).

В частности, Варшава может передать свои истребители советского производства в течение ближайших четырех-шести недель, отметил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер не исключил, что его страна может передать Киеву самолеты МиГ-29 для замещения поредевшего украинского авиапарка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"