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Киев получит МиГ-29 сразу от нескольких стран

12:33
  • среда
  • 15 марта 2023

Польша поставит истребители в течение 4-6 недель

Украина в скором времени получит самолеты МиГ-29 сразу от нескольких стран.

Об этом в среду, 15 марта, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются в группе нескольких государств", - сказал он (цитата по РИА Новости).

В частности, Варшава может передать свои истребители советского производства в течение ближайших четырех-шести недель, отметил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер не исключил, что его страна может передать Киеву самолеты МиГ-29 для замещения поредевшего украинского авиапарка.

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