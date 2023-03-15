В Белоруссии начались военные сборы

Они носят плановый характер

В Минске начался призыв военнообязанных на плановые военные сборы, продолжительность мероприятий составит до 35 суток. Об этом в среду, 15 марта, рассказали в белорусском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что сборы проходят в рамках мероприятий по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей в военном комиссариате Октябрьского района города Минска.

Цели сбора – восстановление и совершенствование практических навыков военнообязанных по военно-учетным специальностям в ходе выполнения учебных задач.

По словам военного комиссара Октябрьского района Минска Евгения Брацкова, "мероприятия спланированы до 35 суток", после этого граждане возвращаются в военный комиссариат и получают подтверждающие документы, которые будут предоставлять по месту требования, сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что в стране планируют сформировать народное ополчение — в том числе для того, чтобы "дать нашим гражданам, которые не будут охвачены мобилизационными мероприятиями, возможность участвовать в обороне страны".

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