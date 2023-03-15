ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белоруссии начались военные сборы

13:18
  • среда
  • 15 марта 2023

Они носят плановый характер

В Минске начался призыв военнообязанных на плановые военные сборы, продолжительность мероприятий составит до 35 суток. Об этом в среду, 15 марта, рассказали в белорусском Министерстве обороны.
Белоруссия заверила в надежности охраны своей границы

В ведомстве уточнили, что сборы проходят в рамках мероприятий по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей в военном комиссариате Октябрьского района города Минска.

Цели сбора – восстановление и совершенствование практических навыков военнообязанных по военно-учетным специальностям в ходе выполнения учебных задач.

По словам военного комиссара Октябрьского района Минска Евгения Брацкова, "мероприятия спланированы до 35 суток", после этого граждане возвращаются в военный комиссариат и получают подтверждающие документы, которые будут предоставлять по месту требования, сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что в стране планируют сформировать народное ополчение — в том числе для того, чтобы "дать нашим гражданам, которые не будут охвачены мобилизационными мероприятиями, возможность участвовать в обороне страны".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Белорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.