Россия задумалась о приостановке налоговых договоров с недружественными странами

Их действие могут прекратить до восстановления России во всех правах

Министерства финансов и иностранных дел России предлагают приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Об этом в среду, 15 марта, рассказали в пресс-службе Минфина.

В ведомстве напомнили, что в отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале 2023 года Россия была включена Европейским союзом в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС.

Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права, поэтому у России возникают основания для введения ответных мер, подчеркнули в Минфине. В связи с этим президента России просят издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против нашей страны односторонние экономические ограничительные меры.

Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России, цитирует сообщение Минфина ТАСС.

В феврале Государственная дума приняла закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, который внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента глава государства Владимир Путин.

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