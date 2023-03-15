Под Кировом мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

С ним ведут переговоры

Нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в городе Вятские Поляны в Кировской области.

На опубликованном в соцсетях видео можно заметить, как из окна последнего этажа пятиэтажки высунулось ружье. После этого раздались несколько выстрелов. Местные жители спрятались от стрелка в квартирах, за гаражи и ограждения, передает telegram-канал SHOT.

На место ЧП приехала полиция, сейчас она веред переговоры с вооруженным мужчиной. Подробности инцидента выясняются.

Открывший стрельбу мужчина находится в квартире один, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Соколов.

"Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно", - отметил глава Кировской области.

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