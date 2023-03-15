Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои Документы"

Он расположен возле метро "Молодежная"

В среду в Москве открылся флагманский центр "Мои документы" Западного округа. Это уже восьмой такой МФЦ в столице. Находится он на территории торгового центра недалеко от станции метро "Молодёжная". В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. И рассказал, какие новые услуги в ближайшее время начнут оказывать МФЦ.

Первый день работы в новом многофункциональном центре в Кунцево шумно и многолюдно. Открытия собственного флагмана в Западном округе очень ждали. Многие посетители подготовили целый список задач.

Более 60 окон приема, медкабинет, туристическое бюро, фотоателье, зона общепита и другие пространства разместились на двух этажах популярного торгового центра возле метро "Молодежная". Как и положено флагману, список услуг бесконечный: оформить бизнес, получить паспорт болельщика, поменять права, зарегистрировать автомобиль. Все теперь доступно в одном месте. Осмотр транспортных средств будет проводиться здесь же - в подземном паркинге.

"Здесь представлен больший перечень услуг нежели в районных МФЦ. Также график работы в районных центрах с 8 до 8, во флагманских - с 10 до 10", - рассказала Дарья Даманская администратор-помощник по "Искреннему сервису".

Здесь есть и отдельный кабинет для регистрации брака, и конференц-зал для проведения торжественного вручения первых паспортов, лекций и мастер-классов. Найти для себя пространство по вкусу здесь теперь смогут и ценители искусства.

"Центр основан в стиле абстракционизма, посвящен творчеству Кандинского. А в честь 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского в Центре открыта выставка, посвященная его жизни и творчеству", - отметила Юлия Румянцева, пиар-руководитель первого дивизиона.

Открытие флагмана - уже восьмого по счету в Москве - позволит более чем полутора миллионам жителей Западного округа получать услуги в новом формате. Поздравить москвичей и сотрудников центра сегодня приехал мэр Сергей Собянин.

"За последний год количество услуг увеличилось более чем на 60 процентов, со 180 до 280 услуг и это, конечно, центр, где можно получить практически все мыслимые услуги. Но и самое главное - в этих центрах сформировался коллектив, который оказывает искреннюю добросовестную услугу для горожан, коллектив, который постоянно совершенствуется и открыт для тех, кто приходит сюда с различными проблемами и документами, помогая, оказывая душевный и искренний сервис", - рассказал Собянин.

Мэр Москвы также рассказал о новых видах услуг, которые вскоре начнут оказывать в МФЦ - в сфере опеки и регистрации актов гражданского состояния. Часть из них станут доступны уже в апреле.

Татьяна Сидорова, Екатерина Гоголева, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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