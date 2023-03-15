Подмосковный поселок затопили зловонные нечистоты

Похожая ситуация уже имела место в конце прошлого года

Трактор засыпает песком гигантскую воронку. Грунт вокруг коллектора провалился после очередного прорыва канализации. Поток нечистот хлынул наружу, затопив всю округу и распространив неприятный запах на несколько километров.

Фонтан нечистот бил несколько дней. По всему поселку разлились реки. В низинах образовались зловонные болота. Сточные воды затопили дачные участки. Долгое время мутная вода стояла в подвалах домов. Устранили проблему только сегодня ночью. Однако местные жители уверены - авария повторится вновь. Потому что и эта не первая. Последний раз подобный прорыв случился в декабре. Тогда поток не могли остановить две недели. На аварийном участке даже переложили трубы.

Старым трубам, по словам местных жителей, больше полувека. Давно износились и осыпаются. Отчего и происходят засоры. Кроме того, после очередного застоя образуется повышенное давление, из-за которого прорывы случаются в новых местах. Причем образовавшиеся воронки даже не успевают огородить, и они начинают представлять угрозу для людей.

Местные власти причиной засоров называют не только износ сетей. Показывают видео - из коллектора достают длинные ошметки ткани. В канализацию сбросили бытовой и строительный мусор.

Аварийный участок трубопровода обещают заменить в этом году. Другие участки - уже в следующих. Однако местные жители уверены, менять кусками - только впустую тратить деньги и время. Поэтому настаивают на капитальном ремонте всей магистрали.

Илья Данильцев, Роман Борискин, Эмиль Жабинский, Елена Сахно, "ТВ Центр"

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