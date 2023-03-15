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В Москве и области ликвидировали сеть лже-аптекарей

15:04
  • среда
  • 15 марта 2023

Они сбывали сильнодействующие препараты

Более 150 килограммов лекарственных препаратов изъяли полицейские у лже-аптекарей в Москве и области, передает "ТВ Центр".

Незаконная сеть действовала с марта прошлого года. Злоумышленники легально приобретали сильнодействующие препараты через юридические лица, имеющие лицензию, но вот дальше товар не регистрировали, а прятали. А сбывали его уже через свои закрытые аптеки, где цены были завышена на 1000 процентов, зато не требовалось рецептов.

Воспользоваться предложением мог не каждый, а только проверенные клиенты. В основном это были люди с наркотической зависимостью. Всего оперативники изъяли около 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул. Общая стоимость всех препаратов превышает 35 миллионов рублей. 

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении восьми руководителей и участников организованных групп. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере. Изъяты документация, денежные средства в сумме более 30 млн рублей, автомобили премиум-класса и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

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Ликвидация сеть лже-аптекарей
Ликвидация сеть лже-аптекарей
Ликвидация сеть лже-аптекарей
Ликвидация сеть лже-аптекарей
Ликвидация сеть лже-аптекарей
Ликвидация сеть лже-аптекарей
Ликвидация сеть лже-аптекарей
Ликвидация сеть лже-аптекарей
Ликвидация сеть лже-аптекарей
Ликвидация сеть лже-аптекарей
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