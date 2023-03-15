Жительница многоэтажки на западе Москвы устроила в квартире танцевальную школу

Соседи этому оказались не очень рады

Шоу-программа на дому. Вместо зала - квартира на 6-м этаже. О том, что прямо под ними разучивают азы стрип-пластики, соседи узнали не сразу. Сначала появился странный шум.

"Стал появляться какой-то грохот нереальный. Музыка, стуки. И дети стали спрашивать - что за женщины в подъезде стали появляться? Очень загорелые, с фиолетовыми ногтями", - говорит соседка снизу.

"Загорелые женщины с фиолетовыми ногтями" приходили в дом точно по расписанию - в назначенное время в назначенное место. После чего соседи часами слушали непонятный стук. Вместо расслабленного вечера после тяжелого дня - рабочая обстановка за стеной.

"Занятия проходят 6 дней в неделю, это 2-3 раза в день. Слышна музыка, звуки железа по стенам, прыжки, грохот, все это просто действует на нервную систему", - отмечает соседка сверху.

Нервы соседей сдали окончательно, когда уровень шума превысил все допустимые нормы. Бурную творческую деятельность у себя дома развела соседка Вероника. Танцовщица в какой-то момент решила начать делиться секретами мастерства и открыла собственную студию. Нехитрой обстановки - просторного зала с зеркалами и пары шестов - хватило для того, чтобы набрать учеников. Рекламировала себя Вероника на своей странице в соцсетях. Неоновый свет в окне явно дает понять - здесь не отдыхают, а работают не покладая рук. И ног. Как утверждает сама звезда танцпола - в неделю здесь она проводит 27 тренировок! То есть в день - не менее трех часов шума от репетиций.

Сама Вероника гордится тем, что набрала уже 40 новых учениц и, судя по этим кадрам, готовит их к "большой сцене". Соседи ничего против танцев на шесте не имеют, но вот постоянный звук прыжков и падений изрядно вымотал их.

"Шумы очень сильно влияют и на психику, и на соматическое здоровье, если мы говорим про психику, то резкие шумы, например, вызывают испуг, и если они повторяются регулярно, то человек постоянно находится в состоянии нервного напряжения. Если мы говорим про соматические заболевания, - это гипертония, болезни сердца. Ну и все, что связано с неврологией в том числе", - объясняет психолог Ольга Никитина.

Избавить соседей от нервного напряжения обещали правоохранительные органы. Полицейские уже не раз посещали танцзал на 6 этаже. Проводится проверка.

Юристы говорят: успокоить деятельных соседей можно и через суд - добиться того, чтобы квартиру, которая в какой - то момент стала рабочим местом, просто продали "с молотка".

"Существует процедура, когда уполномоченный орган обращается в суд для продажи вот этой квартиры с торгов. Вырученные деньги будут переданы собственнику, чтоб он жил там, где сочтет нужным, за минусом судебных расходов", - сообщил адвокат Владимир Постанюк.

Пока идет разбирательство, танцовщица скрылась от посторонних глаз. Не открывает двери квартиры, точнее, собственного танцзала. И не отвечает на звонки с незнакомых номеров. Но путь в студию для постоянных учениц не закрыт. И жильцы продолжают слышать каждый день танцы за стеной.

Елена Сахно, Арсений Кобяков, Егор Миронов, Камила Султанова, "ТВ Центр"

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