В Москве открыли многофункциональный комплекс для дипломатов

В 9-этажном здании для аренды доступны офисы и более 100 квартир с мебелью и бытовой техникой

В Москве открыли новый многофункциональный комплекс для дипломатов из дружественных стран. А также работников международных организаций, консульских учреждений и корреспондентов зарубежных СМИ, передает "ТВ Центр".

В 9-этажном здании для аренды доступны офисы и более 100 квартир с мебелью и бытовой техникой. Также есть подземная парковка, детские площадки и зоны отдыха.

Подобный "дипломатический квартал" - уже третий по счету. Аналогичные здания также находятся на Мытной улице и Кутузовском проспекте.

"Дом расположен в уникальном дипломатическом квартале, это юго-запад Москвы. Мы окружены природными комплексами. Это и "Долина реки Сетунь", и Поклонная Гора, и Воробьёвы горы, и Мосфильмовский пруд. Все это вместе с прекрасной инфраструктурой и замечательной транспортной доступностью", - отметил Алексей Очнев, главный архитектор ГлавУпДК при МИД России.

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