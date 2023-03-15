Стартовал конкурс "Мой дед сражался за Москву"

Главная цель проекта - увековечить подвиг фронтовиков и тружеников тыла

О старте конкурса проекта "Мой дед сражался за Москву" объявили сегодня представители движения "Бессмертный полк". На пресс-конференции рассказали о планах создать уникальную картину, передает "ТВ Центр".

На ней изобразят фрагмент битвы за столицу. Участники конкурса отправят фотографии ветеранов, по которым напишут лица всех героев. О каждом из них можно будет прочитать на специальном сайте.

Картину передадут в дар Государственному музею современной истории России. Главная цель проекта - увековечить подвиг фронтовиков и тружеников тыла.

"Битва за Москву - это не только боевые сражения, но, конечно, и тыл. Для Победы вся страна трудилась. Призываем принять участие. Поспрашивать, у кого еще живы ветераны, изучить историю семейную, изучить архивы", - сказала Наталья Шадрина, руководитель исполкома "Бессмертного полка России".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"