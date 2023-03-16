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В столичных вузах проходит отборочный этап инженерного чемпионата CASE IN

11:45
  • четверг
  • 16 марта 2023

В жюри - сотрудники ведущих компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов

В вузах Москвы стартовал отборочный этап международного инженерного чемпионата CASE IN. Свои проекты представили команды студентов, сообщает "ТВ Центр".

Они разработали технологии, которые можно применить в области геологоразведки, нефтегазовой и добывающей промышленности.

В жюри - сотрудники ведущих компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Авторы лучших идей пройдут в полуфинал соревнования, где встретятся с командами из университетов из разных регионов России, а также Казахстана и Белоруссии.

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