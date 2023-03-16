В столичных вузах проходит отборочный этап инженерного чемпионата CASE IN

В жюри - сотрудники ведущих компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов

В вузах Москвы стартовал отборочный этап международного инженерного чемпионата CASE IN. Свои проекты представили команды студентов, сообщает "ТВ Центр".

Они разработали технологии, которые можно применить в области геологоразведки, нефтегазовой и добывающей промышленности.

В жюри - сотрудники ведущих компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Авторы лучших идей пройдут в полуфинал соревнования, где встретятся с командами из университетов из разных регионов России, а также Казахстана и Белоруссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"