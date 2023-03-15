Около 200 объектов в Москве проектируется и строится с помощью технологий информационного моделирования

Требования к моделям меняются исходя из потребности отраслевых участников

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что около 200 объектов в столице проектируется и строится с применением технологий информационного моделирования.

"Строительный комплекс, являясь локомотивом экономики, должен не только сохранить набранный темп строительства, но и нарастить его. Этому будут способствовать технологии информационного моделирования. Оптимальное строительство - строительство с применением технологий информационного моделирования. Сегодня Стройкомплекс Москвы активно применяет ТИМ на этапе как проектирования, так и строительства. Около 200 объектов проектируется и строится с применением ТИМ - это контракты полного цикла", - сказал Левкин на форуме "ОпТИМальное строительство. Как стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования".

Благодаря информационной модели объекта можно оптимизировать инвестиционно-строительный цикл, сделав его прозрачным и понятным, а также снизив сметные расходы и эксплуатационные затраты, указал глава департамента. По его словам, ТИМ "становится старше", требования к моделям меняются исходя из потребности отраслевых участников и с учетом внешних для отрасли факторов.

"Органы исполнительной власти принимают тут непосредственное участие, наравне с застройщиками или даже более интенсивно заинтересованы использовать потенциал цифровых технологий", - подчеркнул Левкин.

Он также напомнил о пилотном проекте департамента - четырехсекционном доме на 110 квартир, строящемся на улице Судостроительная для участников программы реновации. Этот первый дом по реновации с использованием ТИМ-технологий будет сдан в эксплуатацию в этом году.

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