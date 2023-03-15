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Собянин: в Москве открыто более 40 школ приемных родителей

13:13
  • среда
  • 15 марта 2023

Для семей с детьми регулярно повышаются пособия и социальные выплаты

За 10 лет количество многодетных семей в Москве увеличилось почти втрое - до 195 тысяч, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

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"Во многом это результат нашей семейной политики, реализуемой в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы", - указал градоначальник.

По его словам, регулярно повышаются пособия и социальные выплаты семьям с детьми. В частности, с января они увеличены на 10%.

"Многодетные ежемесячно получают скидки и выплаты на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы и другое. С прошлого года второй родитель тоже бесплатно ездит в общественном транспорте. С 2022 года мы начали по-новому выплачивать пособия на детей до 18 лет из нуждающихся семей. Теперь они зависят от комплексной оценки нуждаемости. Дети мобилизованных москвичей ежемесячно получают пособие в размере прожиточного минимума ребенка в упрощенном порядке", - отметил Собянин.

Сегодня в Москве для поддержки в трудной жизненной ситуации работает 19 семейных центров, где можно получить психологическую и юридическую консультации, посетить тренинги и занятия в подростковых клубах. Вместе с тем действуют социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и кризисный центр помощи женщинам и детям.

"Почти все дети, оставшиеся без родителей, сегодня живут в приемных семьях. Стараемся, чтобы абсолютно каждый ребенок нашел семью. В частности, мы открыли больше 40 школ приемных родителей. Предоставляем просторную квартиру парам, которые взяли на воспитание пять и больше детей", - сообщил также мэр.

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