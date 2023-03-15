В Запорожье уничтожили группу украинских диверсантов

На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 75 человек

В Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. ДРГ уничтожили в районе населенного пункта Новоданиловка.

За минувшие сутки российская авиация и артиллерия поразили места дислокации подразделений ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. Совокупные потери украинской армии составили до 75 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"