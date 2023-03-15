При строительстве БКЛ метро уложено более миллиона кубометров бетона

Создание БКЛ - главный проект российского метростроения

Грандиозный объем земляных и монолитных работ был выполнен при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в среду, 15 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что при строительстве БКЛ метростроителями разработано более 6 миллионов кубометров грунта и уложено порядка 1,2 миллиона кубометров бетона. Только на открывшемся восточном участке с четырьмя станциями – "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики" – в основные конструкции станций и других сооружений уложено свыше 230 тысяч кубометров монолитного железобетона.

Глава Строительного комплекса уточнил, что создание такого масштабного проекта, как Большая кольцевая линия метро, потребовало провести огромный объем строительно-монтажных работ.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (Группа компаний "Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов добавил, что сооружены десятки километров тоннелей, как с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), так и горным способом.

Кравцов рассказал, что было уложено порядка 142 километров путей. Помимо устройства основных конструкций, на каждой станции были проведены гидроизоляция, устройство внутренних помещений, архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и многие другие работы.

Руководитель холдинга уточнил, что также было также проведено комплексное благоустройство прилегающих к станциям территорий – только озеленение охватило свыше 48 гектаров.

Создание Большой кольцевой линии – главный проект отечественного метростроения. Ее длина составляет 70 км, здесь расположена 31 станция. Большое кольцо связывает существующие и перспективные линии Московского метрополитена, платформы МЦК и МЦД.

Ранее Андрей Бочкарёв рассказал, что при строительстве станционного комплекса "Кленовый бульвар" было уложено более 90 тысяч кубометров бетона, что по объему равно конструктиву трех обычных станций. Строительство "Кленового бульвара" велось в котловане рекордной длины – 644 метра, из которых 453 метра занимает зона путевого развития.

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