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Минфин назвал плательщиков разового сбора с прибыли бизнеса

14:00
  • среда
  • 15 марта 2023

Поступление средств ожидается в четвертом квартале 2023 года

Разовый сбор в виде доли от превышения прибыли за 2021-2022 годы над прибылью 2018-2019 годов (так называемый windfall tax) помимо нефтегазового сектора и малого и среднего предпринимательства не будет взиматься с угольных компаний. Об этом в среду, 15 марта, рассказали в российском Министерстве финансов.
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По словам статс-секретаря — заместителя министра финансов Алексея Сазанова, под уплату этого сбора "попадают все, кроме нефтегаза, угля, МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее 1 млрд рублей". Что касается возможного освобождения банков от уплаты сбора, Сазанов заявил, что не слышал о таких исключениях.

В дальнейшем, по словам замглавы Минфина, "у кого есть прирост, тот будет платить налог, у кого нет, тот не будет", сообщает "Интерфакс".

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, "скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с прироста финансового результата за последние годы".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что "необходимо, скажем так, чтобы и та, и другая сторона, хотя все мы на одной стороне, но четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и тех потребностях, которые сейчас существуют у страны".

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