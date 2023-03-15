В Кремле опровергли перенос столицы вглубь России

Ранее об этом заявил секретарь СНБО

Сообщения киевского режима о переносе российской столицы вглубь страны не соответствуют действительности.

Об этом в среду, 15 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это неправда", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Москве якобы идут разговоры о переносе столицы вглубь России, а также подчеркнул, что "многие другие процессы уже продолжаются".

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, обсуждения переноса столицы в центральную часть России действительно существуют, но в этом нет необходимости.

"Исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости нет", - заявил он в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"

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