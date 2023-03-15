Песков ответил на слухи о новой волне мобилизации

В Кремле уже неоднократно комментировали эту тему

В России на высшем уровне не ведется каких-либо обсуждений о новой волне мобилизации. Об этом в среду, 15 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновник напомнил, что в Кремле на этот вопрос уже неоднократно отвечали, "никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется".

Что касается сообщений о том, что в ряде регионов военкоматы рассылают повестки гражданам, это связано с необходимостью обновления и уточнения базы данных, пояснил Песков. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это обычная практика, поскольку "все данные нужно уточнять, обновлять", сообщает "Интерфакс".

10 марта в Минобороны подчеркивали, что возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, "под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации". Однако в действительности никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится.

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