Кремль прокомментировал инцидент с американским дроном

Аппарат был сбит над Черным морем

В происшествии с американским беспилотником над Черным морем необходимо ориентироваться на заявление российского Министерства обороны. Об этом в среду, 15 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в заявлении оборонного ведомства "четко сказано, что никакие вооружения не применялись, физического контакта не было".

В Кремле "нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее", в нем "описаны обстоятельства произошедшего инцидента", подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также указал, что отношения России и США сейчас находятся в низшей точке, при этом Москва никогда не отказывалась и не отказывается от конструктивного диалога, сообщает ТАСС.

14 марта был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова, говорится в заявлении нашего Минобороны. Траснпондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря. Наши истребители не вступали с ним в контакт и не применяли вооружение.

По данным американских СМИ, MQ-9, перехваченный российскими истребителями над Черным морем, не нес вооружений и выполнял разведывательную миссию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"