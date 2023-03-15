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Брянского мальчика-героя Федора выписали из больницы

14:35
  • среда
  • 15 марта 2023

Ребенок перенес операцию

Мальчик Федор, который был ранен при атаке украинских диверсантов в Брянской области, выписан из больницы.
ФСБ показала кадры последствий атаки ДРГ в Брянской области

Мальчик получил проникающее ранение, но без повреждения внутренних органов. После операции он быстро пошел на поправку.

На выходе из медучреждения Федора и его маму встречали брянские школьники. Маленького героя сопровождал также губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Огромная благодарность от мамы Феди, его братьев и сестер, от меня лично нашим замечательным медикам, профессионалам, высококвалифицированным специалистам, которые в кратчайшие сроки провели сложную операцию. Федор действительно родился в рубашке, получив такое ранение, держался как настоящий боец", - написал глава региона в своем telegram-канале.

Уже сегодня школьник со своей мамой въедут в новый дом, который Богомаз купил на свои личные средства.

2 марта украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По официальным данным, погибли два человека, 10-летний Федор получил ранение. Несмотря на боль, он сумел вывести в безопасное место еще двух девочек, находившихся рядом с ним.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил мальчика ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

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