Жертвами наводнения на юго-востоке Турции стали пять человек

В том числе ребенок
По меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, стали жертвами наводнений в Турции. Еще девять - в списке пропавших без вести, сообщает "ТВ Центр".
Проливные дожди обрушились на две провинции на юго-востоке страны. Из-за схода селей серьезно пострадал ряд населенных пунктов. Грязевые потоки сносили все на своём пути. Многие дороги ушли под воду, затоплено здание больницы.
В районе бедствия отменили занятия в школах. Людей эвакуируют при помощи вертолетов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"