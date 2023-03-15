Жертвами наводнения на юго-востоке Турции стали пять человек

В том числе ребенок

По меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, стали жертвами наводнений в Турции. Еще девять - в списке пропавших без вести, сообщает "ТВ Центр".

Проливные дожди обрушились на две провинции на юго-востоке страны. Из-за схода селей серьезно пострадал ряд населенных пунктов. Грязевые потоки сносили все на своём пути. Многие дороги ушли под воду, затоплено здание больницы.

В районе бедствия отменили занятия в школах. Людей эвакуируют при помощи вертолетов.

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