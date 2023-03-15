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Путин обозначил принципиальные условия развития России

14:42
  • среда
  • 15 марта 2023

Президент принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин сегодня принимает участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам года и текущим задачам ведомства, передает "ТВ Центр".

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Выступая перед участниками, глава государства отметил, что принципиальными условиями развития России являются надежная зашита прав и свобод граждан, а также укрепление законности и правопорядка.

Российский лидер указал на позитивную динамику в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Кроме того, Путин призвал к расширению экономических свобод на фоне санкций.

По словам президента, прокуроры должны жестко бороться со взятками и коррупционными схемами, особенно в сфере ОПК. При этом власти выделяют достаточно денег на оборонную продукцию, но не в ущерб другим интересам.

Прокуроры должны жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в России, подчеркнул глава государства.

Путин отметил также, что все участники спецоперации должны быть своевременно обеспечены денежным и иным довольствием. Вместе с тем обстановка в новых регионах остается сложной, необходимо укреплять там прокуратуру за счет опытных работников, опираться на местные кадры.

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