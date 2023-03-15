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В Кремле рассказали о визите Асада

15:01
  • среда
  • 15 марта 2023

Сирийского лидера примет Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад затронут вопрос отношений между Дамаском и Анкарой на переговорах в Москве. Об этом в среду, 15 марта, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как отметил чиновник, "тема сирийско-турецких отношений так или иначе наверняка будет сегодня затрагиваться".

При этом "во главе угла — двусторонние российско-сирийские отношения, взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, продолжение сирийского урегулирования как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии", цитирует Пескова ТАСС.

14 марта президент Сирии Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву, где планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В январе Асад провел встречу со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и сопровождающей его делегацией.

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Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад
Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад
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