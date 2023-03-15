Глава СВР рассказал об активности американской разведки

Нарышкин прокомментировал инцидент с дроном над Черным морем

Соединенные Штаты ведут активную разведку в акватории Черного моря, используя при этом различные технологические средства. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, США "очень активно используют все средства космической, визуальной разведки, радиоразведки".

Глава СВР подчеркнул, что Россия подробно знает и понимает, какие разведывательные цели США преследуют в регионе Черного моря, а также старается "выявить те объекты, территории, которые представляют для них наибольший интерес", сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее в Пентагоне заявили, что "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны". Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер также заверил, что Вашингтон не передает разведданные Киеву для нанесения ударов по территории России.

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