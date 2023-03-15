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Глава СВР рассказал об активности американской разведки

15:29
  • среда
  • 15 марта 2023

Нарышкин прокомментировал инцидент с дроном над Черным морем

Соединенные Штаты ведут активную разведку в акватории Черного моря, используя при этом различные технологические средства. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
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По словам Нарышкина, США "очень активно используют все средства космической, визуальной разведки, радиоразведки".

Глава СВР подчеркнул, что Россия подробно знает и понимает, какие разведывательные цели США преследуют в регионе Черного моря, а также старается "выявить те объекты, территории, которые представляют для них наибольший интерес", сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее в Пентагоне заявили, что "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны". Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер также заверил, что Вашингтон не передает разведданные Киеву для нанесения ударов по территории России.

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
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