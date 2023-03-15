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Асад на встрече с Путиным выразил поддержку СВО

17:46
  • среда
  • 15 марта 2023

Путин обсудил с президентом Сирии борьбу с международным терроризмом

Москва и Дамаск намерены укреплять двустороннее сотрудничество. Владимир Путин в среду в Кремле провел встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. 
В Кремле рассказали о визите Асада

Российский президент подчеркнул, что благодаря совместным усилиям двух стран достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом. Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в Сирии.

Со своей стороны президент Сирии выразил поддержку Москве в спецоперации на Украине. "Хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после спецоперации, и повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации", - сказал он.

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