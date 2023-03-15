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Путин призвал укреплять прокуратуру в новых регионах России

18:14
  • среда
  • 15 марта 2023

Обстановка там остается сложной

В среду Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. На нем подвели итоги года и обозначили предстоящие задачи.   Президент подчеркнул особую важность защиты прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей.
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Отдельно Владимир Путин отметил работу надзорного ведомства в новых регионах России.

"Генеральная прокуратура одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих территориальных структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, запустила механизм подбора и подготовки кадров. Обстановка в этих регионах остаётся, как всем нам известно, сложной. Поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счёт опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан", - заявил Путин.

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