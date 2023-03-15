Подозреваемого в брянском теракте внесли в перечень террористов

Жертвами теракта стали два человека

Денис Капустин 1984 года рождения, подозреваемый в организации теракта в Брянской области, внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом в среду, 15 марта, рассказали в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Согласно сведениям ФСБ, Капустин — гражданин России, который принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. В 2022 году он организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области.

Капустину также вменяется организация нападения на Брянскую область и предотвращенного покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, сообщает РИА Новости.

Утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека, один ребенок пострадал. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, возбуждено уголовное дело.

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