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Си Цзиньпин предостерег от новой холодной войны

16:18
  • среда
  • 15 марта 2023

Китай выступает за мирное урегулирование конфликтов

Миру не нужна новая холодная война. Такое заявление сделал в среду, 15 марта, председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая Си Цзиньпин.

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Китайский лидер подчеркнул, что практика по разжиганию конфронтации и разделения, осуществляемая во имя демократии, сама по себе является нарушением духа демократии.

По мнению Си Цзиньпина, такой подход не получит поддержки, он "может принести только бесконечный вред", сообщает ТАСС.

Ранее китайские СМИ напомнили, что объем оборонного бюджета США на 2023-й финансовый год является рекордно большим — это, по мнению журналистов, говорит о высоком риске новой глобальной войны.

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