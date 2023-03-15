Си Цзиньпин предостерег от новой холодной войны

Китай выступает за мирное урегулирование конфликтов

Миру не нужна новая холодная война. Такое заявление сделал в среду, 15 марта, председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что практика по разжиганию конфронтации и разделения, осуществляемая во имя демократии, сама по себе является нарушением духа демократии.

По мнению Си Цзиньпина, такой подход не получит поддержки, он "может принести только бесконечный вред", сообщает ТАСС.

Ранее китайские СМИ напомнили, что объем оборонного бюджета США на 2023-й финансовый год является рекордно большим — это, по мнению журналистов, говорит о высоком риске новой глобальной войны.

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