Глава Пентагона призвал "не заблуждаться" после инцидента в Черном море

Министр высказался после инцидента с дроном над Черным морем

Американские воздушные суда продолжат летать и действовать везде, где позволяет международное право. Такое заявление сделал в среду, 15 марта, министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона после инцидента с американским дроном над Черным морем заявил, что Соединенные Штаты не собираются менять географию полетов, поэтому "не стоит заблуждаться".

Остин также выразил убежденность в том, что это Россия должна применять свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом, сообщает РИА Новости.

14 марта был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова, говорится в заявлении нашего Минобороны. Транспондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря. Российские истребители не вступали с ним в контакт и не применяли вооружение.

В Кремле заявили, что "нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее", в нем "описаны обстоятельства произошедшего инцидента".

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