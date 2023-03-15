Пентагон уточнил число обещанных Украине танков Leopard

Предоставить Киеву танки пообещали девять стран

Украинские военные получат от девяти западных государств свыше 150 танков немецкого производства Leopard. Об этом в среду, 15 марта, рассказал министр обороны США Ллойд Остин.

По утверждению главы Пентагона, коалиция стран, которые жертвуют Украине танки Leopard продолжает расти. Он также заявил, что западная помощь помогает Украине сформировать "свыше девяти бригад танков и иной бронетехники".

При этом Остин не прокомментировал планы американских властей по передаче Киеву танков Abrams, однако заявил, что "мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящих боев, включая запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержания боеспособности критически значимых средств, выделенных членами контактной группы", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки не может передать Украине большое количество танков, несмотря на готовность внести свой вклад в поддержку Киева. Он объяснил это тем, что Финляндия граничит с Россией и не входит в НАТО.

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