Собянин: Резидент "Технополис Москва" поставил почти 2 млн медизделий для нужд города

Москва намерена полностью закрыть потребности города по основным медизделиям для стомированных пациентов

Столичный инвестор полностью закроет потребность Москвы в медизделиях для стомированных пациентов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, порядка двух миллионов медизделий поставлено в клиники города по одному из офсетных контрактов. Производство находится в ОЭЗ "Технополис "Москва".

"В рамках этого договора компания "Гемамед" вложила в важное для столичного здравоохранения производство больше одного миллиарда рублей, Москва же гарантирует закупку ее продукции", - отметил мэр.

Собянин сообщил, что город намерен полностью закрыть потребности по основным медизделиям для стомированных пациентов.

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