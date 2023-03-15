Кадыров ответил на слухи о проблемах со здоровьем

В соцсетях обсуждают некий прибор на пальце у главы Чечни

Рамзан Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком. Заявление главы Чечни прозвучало в ответ на рассуждения о некоем приборе, который был у него на пальце во время встречи с Владимиром Путиным.

"Наши недруги думают, что это медицинский какой-то аппарат. Вот смотрите, это электронный счетчик, я читаю молитвы. Давайте не гоните, я абсолютно здоровый человек", - заявил Кадыров в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Он рассказал, что у него 100-процентное зрение. По словам Кадырова, он как и прежде занимается спортом, ездит в горы, где совершает пешие походы, а также "решает важные вопросы развития республики".

"Сдается мне, что врач нужен авторам этих фантазийных версий. Что-то у вас с психикой, ребята, обратитесь к специалистам", - заявил глава Чечни.

Судя по фотохронике на сайте Кремля, Рамзан Кадыров носит электронный счетчик молитв, как минимум с 2015 года.

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