Собянин сообщил о росте оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году

Общий объём платных услуг в январе 2023 года достиг 228 млрд рублей

В Москве заметно вырос оборот предприятий в разных сегментах сферы услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На 3% увеличился оборот столичных предприятий сферы услуг. Наибольший рост — в электронных услугах и сервисах в области ИТ. За январь 2023 года заработано 12,7 млрд рублей, что на 55,2% выше, чем в январе 2022-го. Такие высокие показатели связаны с ростом спроса в сегменте онлайн-кинотеатров", - написал Собянин.

На втором месте по приросту оборотов — учреждения культуры, их выручка за год увеличилась на 41,2% до 9,1 млрд рублей. На третьем месте — организации курьерской доставки, чьи обороты выросли на 23,2% до 1,2 млрд рублей благодаря развитию интернет-торговли в Москве. Также развитие внутреннего туризма привело к увеличению выручки гостиниц на 11,9% до 4,7 млрд рублей.

Общий объём платных услуг, оказанных московскими предприятиями, в январе 2023 года достиг 228 млрд рублей.

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