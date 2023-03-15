Экс-советник Пентагона: падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине

Украинская армия находится в тяжелом положении

История с Артемовском близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта. Об этом в среду заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, окружение российскими силами группировки ВСУ приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны. Полковник предрек, что "южный фронт полностью обвалится", передает РИА Новости.

Дуглас Макгрегор констатировал, что украинская армия находится в тяжелом положении, а киевский генералитет бросил своих солдат на произвол судьбы.

Накануне офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или попадет в плен в ближайшие месяцы. По его словам, поражение Киева станет очевидным уже летом.

Артемовск остается одной из самых горячих точек в зоне СВО. Во вторник Киев вновь высказался за продолжение обороны города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"