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Акция протеста во Франции переросла в стычки с полицией

19:07
  • среда
  • 15 марта 2023

Стражи порядка применили слезоточивый газ

Во многих французских городах в среду проходит восьмая волна протестов против пенсионной реформы.
Полиция в Париже не может справиться с протестующими

Акция в Париже закончилась беспорядками, в городе начались стычки радикалов с полицией. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в пригородах французской столицы уже неделю не работают три мусоросжигательных завода. Уборщики протестуют против принятия реформы, которая повышает пенсионный возраст до 64 лет и лишает их возможности выходить на заслуженный отдых в 57, как прежде.

В четверг французский парламент проведет голосование по финальной версии скандального закона. На повышении пенсионного возраста настаивает правительство, которое столкнулось с серьезными финансовыми проблемами.

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