Мишустин про отмену ЕГЭ: "Надо серьезно взвесить"

У системы есть как плюсы, так и минусы

Михаил Мишустин оценил идею об отмене ЕГЭ. По мнению премьера, перед принятием решения о судьбе единого госэкзамена, нужно все внимательно проанализировать.

"Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей - надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы и минусы, надо все посмотреть", - сказал Мишустин на встрече с членами фракции "Справедливой России".

Вопрос об отмене ЕГЭ регулярно поднимается в публичном пространстве. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что в свете выхода России из Болонской системы отказ от единого госэкзамена не обсуждается.

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, тема нуждается во всестороннем обсуждении. По его мнению, у системы на практике оказалось больше недостатков, чем достоинств.

Согласно опросу портала SuperJob.ru, отмену ЕГЭ считают хорошей идеей 66% россиян, среди сограждан в возрасте от 45 лет такую позицию занимают три четверти респондентов (77%). Почти две трети школьных учителей (63%) убеждены, что ЕГЭ следовало бы отменить, каждый третий (34%) считает, что это делать не стоит.

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