ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин про отмену ЕГЭ: "Надо серьезно взвесить"

19:16
  • среда
  • 15 марта 2023

У системы есть как плюсы, так и минусы

Михаил Мишустин оценил идею об отмене ЕГЭ. По мнению премьера, перед принятием решения о судьбе единого госэкзамена, нужно все внимательно проанализировать.

"Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей - надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы и минусы, надо все посмотреть", - сказал Мишустин на встрече с членами фракции "Справедливой России".

Вопрос об отмене ЕГЭ регулярно поднимается в публичном пространстве. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что в свете выхода России из Болонской системы отказ от единого госэкзамена не обсуждается.

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого,  тема нуждается во всестороннем обсуждении. По его мнению, у системы на практике оказалось больше недостатков, чем достоинств.

Согласно опросу портала SuperJob.ru, отмену ЕГЭ считают хорошей идеей 66% россиян, среди сограждан в возрасте от 45 лет такую позицию занимают три четверти респондентов (77%). Почти две трети школьных учителей (63%) убеждены, что ЕГЭ следовало бы отменить, каждый третий (34%) считает, что это делать не стоит.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Проведение ЕГЭ
Проведение ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.