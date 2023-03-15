Украинские националисты терпят неудачи

Российские штурмовые отряды прорвали новые участки обороны украинских националистов в Артемовске. Наши бойцы взяли под контроль территорию завода "Востокмаш" на севере города. Таким образом пала последняя серьезная система укреплений, которую радикалы выстраивали годами. Неудачей для неонацистов обернулась попытка контратаковать российские позиции на Купянском направлении.

Практически вся линия фронта на участке Сватово-Кременная - это леса. Украинские укрепрайоны обнаруживать достаточно сложно. Однако воздушная разведка с поставленными задачами справляется, наводя на цель экипажи, в данном случае самоходных гаубиц "Мста-С". Наводчики определяют удобную позицию для стрельбы. Остаётся только вывести установку и прицелиться.

В режиме реального времени с беспилотника наблюдают за поражением цели. При необходимости корректировки стрельбы передают необходимые цифры. И вновь залп. Самоходная установка быстро приходит на позицию, стреляет и уходит, не дожидаясь ответного удара.

Вокруг Артёмовска так простреливаются все дороги. В том числе единственная, ещё пригодная для передвижения: Артёмовск - Часов яр. Каждый путь туда или обратно для ВСУ - это лотерея. Удастся доехать или нет. То, что попадёшь под обстрел, это точно.

Сообщается, что северо-западней Артёмовска штурмовые отряды проводят зачистку населенного пункта Зализнянское. Украинские подразделения, находящиеся там, уничтожены. Таким образом продвижение идёт вдоль дороги на Славянск.

В самом Артёмовске российские отряды ведут бои на подступах к зданию администрации. Согласно разведданным, на так называемом артёмовском направлении сосредоточена украинская группировка численностью до 70 тысяч человек. Это ещё в подконтрольных ВСУ западных частях города и в соседних Константиновке и Часовом Яре. Ежемесячные же потери - порядка 10 тысяч. Однако во время очередного совещания в ставке верховного главнокомандующего Владимир Зеленский вновь заявил: оборону Артёмовска, которую даже американские военные аналитики признают бессмысленной, продолжать. Как рассказали в российском Минобороны, сразу на нескольких направлениях удалось обнаружить позиции с иностранной техникой. За сутки уничтожены две гаубицы М777, самоходки.

Неизвестно, каким образом осуществляется выбор целей украинскими артиллеристами, но под ударом оказался центр города Брянка Луганской народной республики. Огонь вёлся ракетами "Хаймарс", снаряженными шрапнелью. Повреждено 7 многоэтажных жилых домов, 6 административных зданий, швейная фабрика "Брянковчанка", центральная городская поликлиника. Погибших нет.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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