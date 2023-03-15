Как себя чувствует мальчик-герой Федор из Брянской области

Он спас жизни двум школьницам

Герой не только Брянской области. Таковым 10-летнего школьника считает вся страна. Даже ведомственная медаль имеется: "Доблесть и отвага". Одна из главных наград Следственного комитета России. Такие обычно вручают сотрудникам, которые совершили подвиг, в том числе участвуя в боевых действиях.

Федор бережно хранит медаль в больничной палате. Рядом с подаренной игрушечной машинкой. Его поступок - не по возрасту. Но мальчик спас жизни двум школьницам. Сам, несмотря на все пережитое, храбрится и ни на что не жалуется.

Хорошее настроение - перед выпиской. Он уже рвется кататься велосипеде. Врачи пока не разрешают. Нагрузки нужно ограничить. Пока. В дальнейшем полученное ранение на жизни ребенка не скажется. И то, что Федя так быстро пошел на поправку - в больнице он провел чуть меньше двух недель - результат не только борьбы молодого организма. Но и оптимизма самого пациента.

2 марта стало известно о проникновении украинской ДРГ в село Любечаны Брянской области и о расстреле террористами как минимум двух автомобилей. Оба водителя погибли. Чуть позже появилась информация о том, что юному пассажиру одной из машин - это был Федя – удалось, несмотря на ранение, вытащить двух девочек и довести их до безопасного места.

В областную больницу он поступил в тяжелом состоянии. Операция длилась почти 4 часа. Медики смогли его стабилизировать и вытащить пулю. Натовского калибра. Которая едва не убила русского ребенка.

Ирина Снытко - хирург с 12-летним опытом. Этой зимой оперировала раненых в Луганской народной республике. Видела всякое. Но о том, как вытаскивали с того света Федю, говорит, едва сдерживая эмоции.

Пока Федя был в больнице, ему звонили старшие братья. Они сейчас в зоне проведения спецоперации. Но медаль мальчик заслужил раньше них, шутит мама. Семья, в которой пятеро детей, получила в подарок от губернатора области новый дом. Он почти в два раза больше их старого жилища, пострадавшего от пожара.

Жилое помещение укомплектовано всей необходимой мебелью и техникой, вплоть до посудомоечной машины. А еще большой участок - 30 соток. Хозпостройки. Еще и новый транспорт для Феди - велосипед с дарственной надписью. А чтобы жизнь на новом месте была счастливой, по традиции вперед запустили котенка.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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