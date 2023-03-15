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Мишустин обсудил с Мироновым модернизацию ЖКХ

22:37
  • среда
  • 15 марта 2023

Премьера попросили обратить внимание на тарифы

В среду премьер Михаил Мишустин встретился и с представителями фракции "Справедливая Россия — За правду". Речь шла в том числе о социальных гарантиях перед гражданами.
Российские регионы получат около 16 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Михаил Мишустин, в частности, рассказал, что материнский капитал проиндексирован почти на 12 процентов по фактической инфляции. Говорили и о ЖКХ. Этой теме партия уделяет особое внимание. Премьер рассказал, что стартовала программа по комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства, которая повысит качество услуг для трех миллионов человек. На её реализацию в регионы будет выделено более 140 миллиардов рублей.

В свою очередь лидер партии попросил обратить внимание на тарифы по коммунальным платежам. "Я на встрече с президентом ставил вопрос о необходимости отмены повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для четырёх новых субъектов Российской Федерации. Они в прямом смысле слова находятся на передовой, и им будет тяжело нести бремя повышенных тарифов на ЖКХ", - заявил Сергей Миронов.

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