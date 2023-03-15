Петербург подтопило из-за резкого потепления и таяния снега

В зоне бедствия преимущественно оказались кварталы новостроек

Приход тепла в Санкт-Петербург и резкое таяние снега привело к настоящим локальным потопам в городе - в первую очередь, в новых районах. Подвалы многих домов залиты водой, улицы превратились в реки. Петербуржцы иронизируют - не зря их город неофициально называют Северной Венецией - и жалуются на работу коммунальных служб и Водоканала.

Долгожданная весна пришла в Санкт-Петербург неожиданно. На прошлой неделе были двадцатиградусные морозы и такие затяжные снегопады, которых и зимой не видели. А сегодня - целых плюс десять.

Из-за резкого потепления сугробы в Петербурге за одни минувшие сутки растаяли на две трети. Снежный покров уменьшился с 30 до девяти сантиметров. В зоне подтопления преимущественно оказались кварталы новостроек.

Жители западной части Васильевского острова утром были вынуждены часами стоять в пробках - выезды были полностью затоплены. В некоторых местах глубина луж достигала 40 сантиметров. Похожая ситуация в Мурино. Из затопленных дворов смоли выехать не все.

А в Приморском районе талая вода в некоторых местах почему-то ушла не в канализацию, а в подвалы жилых домов. Многие арендаторы подвальных помещений, где располагаются всякие магазинчики, ателье, салоны красоты, сегодня просто не смогли выйти на работу - воды по колено.

В Петербургском водоканале тем временем отметили, что вся система водоотведения в городе работает в штатном режиме и готова в полном объёме принять все стоки, образующиеся в результате интенсивно тающего снега.

"Возможное появление локального скопления воды не связано с техническим состоянием городских сетей водоотведения. Иногда снег и наледь просто препятствует отводу воды в систему канализации, в таком случае необходимо прочистить бордюрные патрубки", - рассказали в пресс-службе.

Что стало причиной резкого массового подтопления в новых петербургских районах, так и осталось невыясненным. Диспетчеры аварийных служб по телефону сообщают об отсутствии ливневых стоков в новостройках, но проверить это обычным людям невозможно. Пострадавшие от потопов сейчас подсчитывают убытки и готовят коллективные иски в суд и прокуратуру.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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