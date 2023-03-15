Появились детали гибели ребенка блогера-сыроеда Лютого

Младенца не успели довезти до больницы

В Сочи скончался младенец популярного блогера Максима Лютого. Он в своих постах призывал встать на путь просветления отказаться от "неправильной еды" и перейти на сыроедение. Предварительная причина гибели младенца - истощение. Ребёнка не успели довезти до больницы. Медики не исключают, что грудничка пытались приучить к сырым овощам и фруктам.

Ящики с цитрусами на столе и сушеный перец на верёвке. Что на самом деле происходило в этом доме - понять сложно. За зелёную ограду трехэтажного коттеджа соседи не заглядывали. Тихие странности постояльцев никому не мешали.

Женщины здесь появлялись и даже часто. Лютый охотно делился секретами своего пышущего здоровьем вида – мол, ешьте овощи, фрукты. Питайтесь солнцем. Но никакой воды. Сам блогер на путь голодного просветления встал около 10 лет назад. После поездки в Индию будущий гуру очищения решил завязать с наркотиками, алкоголем. А заодно и со всем молочным и мясным.

На тренинги к Максиму Лютому туристы ходили толпами. Зарабатывал на авторских курсах о похудении. На "Перезагрузке в Сочи" обещали - минус 6 кило за 10 дней. Бонусом шли "прекрасное состояние духа" и "очищенная светлая энергия".

Но это на камеру. За объективом позитивный коуч, говорят, был другим. Беременную жену посадил на диету жестко. Младенец появился на свет в феврале. Роды были домашними. Никаких врачей - это была принципиальная позиция Лютого.

О состоянии матери и ребенка никто ничего не знал - новорожденного даже не зарегистрировали. И, как подозревают медики, вместо положенного кормления с интервалом в три часа младенец питался исключительно энергией солнца.

"По данным следствия, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния его здоровья родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта. Однако ребёнок скончался до его доставления в лечебное учреждение", - сообщила Анна Пушкина, старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю.

Врачам оставалось лишь констатировать остановку сердца. По беглому осмотру стало ясно - ребёнок страдал от длительного истощения и пневмонии. Точные причины установит судебно-медицинская экспертиза. Родители задержаны. По статье "Причинение смерти по неосторожности" им грозит до трех лет тюрьмы.

Оксана Коваленко, Анастасия Низовец, "ТВ Центр".

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