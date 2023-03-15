ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский уволил глав трех областей Украины

19:50
  • среда
  • 15 марта 2023

Указы о замещении освободившихся должностей пока не опубликованы

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Одесской и Хмельницкой областных администраций Максима Марченко и Сергея Гамалия, а также Сергея Гайдая - главу подконтрольной Киеву администрации, которая якобы осуществляет руководство на территории ЛНР.

Отмечается, что все трое чиновников освобождены от должностей на основании поданных им заявлений, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что выдвинутую на Украине идею переименовать Россию в Московию можно рассматривать лишь как курьез.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.