Зеленский уволил глав трех областей Украины

Указы о замещении освободившихся должностей пока не опубликованы

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Одесской и Хмельницкой областных администраций Максима Марченко и Сергея Гамалия, а также Сергея Гайдая - главу подконтрольной Киеву администрации, которая якобы осуществляет руководство на территории ЛНР.

Отмечается, что все трое чиновников освобождены от должностей на основании поданных им заявлений, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что выдвинутую на Украине идею переименовать Россию в Московию можно рассматривать лишь как курьез.

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