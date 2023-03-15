Песков об инциденте с дроном: "Не надо там было летать, кому не положено"

Американский беспилотник MQ-9 совершил резкий маневр и упал в воды Черного моря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал США обвинения в "неэкологичности" действий российских самолетов над Черным морем. Спикер Кремля выразил недоумение и посоветовал американской стороне "не летать там, где не надо".

"Почему неэкологично это? Может быть, там не надо было летать, кому не положено, тогда все было бы экологично", - сказал Песков для программы "Москва. Кремль. Путин".

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с американским беспилотником, отметил, что любые инициативы, провоцирующие столкновение ядерных держав, дают серьезные риски. "Они (США) этого не могут не понимать", - заявил Лавров (цитата по РИА Новости).

14 марта был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова. Транспондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря. Российские истребители не вступали с ним в контакт и не применяли вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"