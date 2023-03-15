Переговоры Путина и Асада длились почти три часа

Встреча завершилась

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина и Башара Асада. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Да. Завершились 30 минут назад", - сказал Песков агентству РИА Новости. Таким образом, переговоры длились почти три часа.

Переговоры лидеров России и Сирии проходили в двух форматах: с участием делегаций, а затем тет-а-тет.

Как ранее рассказали в канцелярии сирийского президента, Путин и Асад обсудили широкий спектр политических и экономических вопросов.

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