Глава Пентагона позвонил Шойгу после инцидента с дроном

Подробности беседы не сообщаются

Министры обороны России и США в среду вечером поговорили по телефону. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Подробности переговоров Сергея Шойгу и Ллойда Остина в Минобороны не сообщили.

В свою очередь Остин после беседы с Шойгу заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и открытости коммуникациям.

Ранее представитель госдепартамента Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC заявил, что США считают действия российских военных над Черным морем непреднамеренными. Вместе в тем, он предположил, что инцидент произошел из-за "вопиющей некомпетентности одного из этих российских пилотов".

14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами двигался в сторону границы России в районе Крымского полуострова. Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. В Минобороны России подчеркнули, что истребители не вступали в контакт с MQ-9 и не применяли бортовое вооружение.

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