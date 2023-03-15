Путин сменил главу Чукотки

Президент назначил Владислава Кузнецова и.о. главы региона
Исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа назначен Владислав Кузнецов. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.
"Владимир Путин по видео-конференц-связи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем", - приводит РИА Новости заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.
Президент России принял отставку губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина "по собственному желанию".
Ранее Кузнецов занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"