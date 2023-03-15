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Путин сменил главу Чукотки

21:39
  • среда
  • 15 марта 2023

Президент назначил Владислава Кузнецова и.о. главы региона

Исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа назначен Владислав Кузнецов. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

"Владимир Путин по видео-конференц-связи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем", - приводит РИА Новости заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Президент России принял отставку губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина "по собственному желанию".

Ранее Кузнецов занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР.

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