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Пентагон: Зеленский должен сам решить, как быть с Артемовском

22:19
  • среда
  • 15 марта 2023

Город остается одной из самых горячих точек в зоне СВО

Вашингтон оставляет за президентом Украины Владимиром Зеленским право решать, как быть с Артемовском, однако потеря города не будет означать поражение Киева. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
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"Что касается значения Бахмута (Артемовск – прим. ред.), я бы сказал, что президент Зеленский ведет это сражение и он будет решать, что важно, а что не важно для его сил и нужно ли ему проводить передислокацию или оставаться в Бахмуте", - цитирует его слова ТАСС.

Артемовск остается одной из самых горячих точек в зоне СВО. Накануне Киев вновь высказался за продолжение обороны города.

В среду бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что история с Артемовском близится к концу - украинская армия находится в тяжелом положении, а киевский генералитет бросил своих солдат на произвол судьбы.

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